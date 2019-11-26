Нурмагомедов — Фергюсон: когда бой, какие ставки и коэффициенты

Менеджер российского борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз сообщил, что бой между Хабибом и американцем Тони Фергюсоном состоится 18 апреля 2020 года.
«Орёл приземлится в Бруклине ещё раз», — написал Абдельазиз. Он также отметил, что контракт на бой уже подписан.
По оценке букмекеров, Хабиб — фаворит грядущего поединка. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.34. Это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на успех Фергюсона можно за 3.28 (30%).
Ранее Фергюсон выражал желание провести бой с Нурмагомедовым в декабре 2019 года. Бой между спортсменами срывался уже четыре раза. В последний раз, в апреле 2018 года, Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.
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