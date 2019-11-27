«Зенит» — «Лион»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Лион» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.30.



«Лион» по ходу сезона поменял тренера. Вместо Сильвиньо пришёл Руди Гарсия, и вроде бы начали налаживаться дела. «Лион» поменял и капитана. Теперь это звание у Мемфиса Депая. Помним, что первый матч завершился со счётом 1:1. Тогда «Лион» при Сильвиньо был, мягко говоря, рыхлым и несобранным. Тогда «Зенит» этим воспользовался. Вышел на поле с тремя центральными защитниками. То был первый тур, играли в первый временной слот. В светлое время суток начиналась игра. Дзюба тогда признался, что не было ощущения Лиги чемпионов. Мы были с Романом Трушечкином на той игре, комментировали. Действительно, лигочемпионского антуража не было.



Не знаю, что сейчас будет в Санкт-Петербурге, но под закрытой крышей при хороших погодных условиях «Зенит» сыграет как надо. Сделать это будет непросто, потому что «Лион» по составу команда очень крепкая. В то же время сейчас «Зенит», на мой взгляд, пребывает не в очень хорошем состоянии. Это видно по игре лидеров. Да, выиграли в Казани, но с большим трудом. Не сказать, что «Зенит» хорошо выглядел в том матче.



Сейчас, когда обязательно надо выигрывать, не знаю, что предложит Семак своему оппоненту. Не знаю, в какой футбол будет играть «Зенит». Либо это будет прессинг с первых минут, когда будет попытка подавить соперника, либо наоборот — «Зенит» будет играть терпеливо и ожидать своего шанса, а включится во втором тайме. Может быть всё что угодно.



Надо всё же дать какой-то прогноз. Я посмотрел, что за четыре тура этого группового этапа ни «Зенит», ни «Лион» ни разу не играли вничью в первом тайме. Мне вообще кажется, что в этом матче ничья с коэффициентом выше тройки могла бы быть хорошим вариантом, но раз уж статистика и игра команд подталкивает к этому, то давайте рискнём и сыграем ничью в первом тайме за отличный коэффициент 2,30.



«Зенит» был близок к ничьей в первом тайме в матче с «Лейпцигом, но пропустил в концовке первого тайма. Давайте на этот раз попробуем сыграть ничью в первом тайме. Мне кажется, что это любопытный вариант. Опять-таки, это мои мысли. Я отталкиваюсь от того, что видел в исполнении этих команд.



Также стоит учесть и важность этой игры. «Лиону» важно не проиграть в этой встрече, тогда он останется на втором месте, и всё будет решаться в последнем туре в Лионе против «Лейпцига». «Зениту» очень важно выиграть, потому что будет тяжёлый выезд в Лиссабон, где также многое будет решаться. Мой прогноз такой», — сказал Генич.

«Зенит» — «Лион». Прогноз: Семак и Дзюба провалят главный матч осени Ничья – это максимум, на который может претендовать «Зенит». Чемпиона РПЛ ждёт тяжёлая битва.