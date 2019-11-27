«Славия» — «Интер»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 5-го тура группы F Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Славия» — «Интер».
Ставка: победа «Интера» за 2.15.
«Славия» великолепно проявила себя в обоих матчах с «Барселоной» и в игре первого тура против «Интера» (1:1). Но думаю, что пора бы чешским чудесам заканчиваться.
«Интер» приехал в Прагу с необходимостью побеждать. Команда Антонио Конте располагает футболистами принципиально иного уровня, чем «Славия», и ставка на победу миланцев при коэффициенте около двух представляется вполне оправданной и логичной. «Славия» дома играла довольно активно и искала счастья в атаке во всех домашних матчах, и «Интеру» такое только на руку. При игре вторым номером команде Конте будет проще побеждать», — сказал Вишневский.
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