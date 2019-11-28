«Краснодар» — «Базель»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Краснодар» — «Базель» в рамках групповой стадии Лиги Европы.
Ставка: обе забьют за 1.63.
«Все мы помним, что случилось в Швейцарии. 5:0 — крупная победа «Базеля». Это было больно. И начался очень сложный период для «Краснодара». В этой Лиге Европы две победы, но над одной и той же командой — героическая в Турции и тяжёлая на домашней арене, даже несмотря на то что полуторным составом играл соперник.
Я бы обратил внимание, что дома «Краснодар» крайне редко играет на ноль. Что касается «Базеля», то сухих матчей на выезде тоже мало. Если мы посмотрим на гостевую статистику «Базеля», то в половине случаев в этом сезоне играет ставка «обе забьют».
Что касается «Краснодара», то ещё больше проходимость ставки на обмен голами в домашних матчах. Дома «быки» не проигрывают, но это во внутреннем чемпионате. Все мы видели, что было с «Хетафе». И с «Базелем» что-то будет сложно сделать с точки зрения победы в этой встрече. Команда гостевая на кураже, чуть в лучшем состоянии.
Три последних матча у «Краснодара» низовые. В этом матче сложно ждать верх, поэтому просматривается ставка «обе забьют». «Базель» пока в ЛЕ не проигрывал, и у команды всего 2 поражения в последних 18 матчах. Хозяевам надо забивать, поэтому игра на встречных курсах гарантирована», — сказал Казанский.
- 28 ноября 2019
-
10:00
-
09:45
-
08:00
- 27 ноября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 26 ноября 2019
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:45