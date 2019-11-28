«Краснодар» — «Базель»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Краснодар» — «Базель» в рамках групповой стадии Лиги Европы.



Ставка: обе забьют за 1.63.



«Все мы помним, что случилось в Швейцарии. 5:0 — крупная победа «Базеля». Это было больно. И начался очень сложный период для «Краснодара». В этой Лиге Европы две победы, но над одной и той же командой — героическая в Турции и тяжёлая на домашней арене, даже несмотря на то что полуторным составом играл соперник.



Я бы обратил внимание, что дома «Краснодар» крайне редко играет на ноль. Что касается «Базеля», то сухих матчей на выезде тоже мало. Если мы посмотрим на гостевую статистику «Базеля», то в половине случаев в этом сезоне играет ставка «обе забьют».



Что касается «Краснодара», то ещё больше проходимость ставки на обмен голами в домашних матчах. Дома «быки» не проигрывают, но это во внутреннем чемпионате. Все мы видели, что было с «Хетафе». И с «Базелем» что-то будет сложно сделать с точки зрения победы в этой встрече. Команда гостевая на кураже, чуть в лучшем состоянии.



Три последних матча у «Краснодара» низовые. В этом матче сложно ждать верх, поэтому просматривается ставка «обе забьют». «Базель» пока в ЛЕ не проигрывал, и у команды всего 2 поражения в последних 18 матчах. Хозяевам надо забивать, поэтому игра на встречных курсах гарантирована», — сказал Казанский.

«Краснодар» — «Базель». Прогноз: «быки» реабилитируются за унизительные 0:5 «Быки» постоят за честь российского футбола и одержат третью победу подряд в Лиге Европы.