«Краснодар» — «Базель»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Базель» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.30.



«Все помнят счёт первого матча, который совсем не получился у «Краснодара», напропускали, свои железные моменты не реализовали. Но сейчас, думаю, ситуация уже несколько иная. «Базель» уже обеспечил себе выход в плей-офф, мотивация у него будет не на максимуме сейчас. Ну и «Краснодар» поверил в себя, дважды победив «Трабзонспор». Да и вообще команда сумела добавить в последнее время, не проигрывает, собирает очки, травмированные начали возвращаться в строй.



«Базель» в последних восьми гостевых встречах в чемпионате выиграл всего 3 раза. Это не очень хороший показатель для команды такого уровня. И в чемпионате дела не такие, чтобы «Базель» был доволен. Отставание от «Янг Бойз» 4 очка. И, думаю, «Базель» сейчас концентрируется на том, чтобы догнать соперника в чемпионате.



Мне кажется, «Краснодар» на хорошем эмоциональном фоне способен победить. Матч в удобное время, в особенности для болельщиков. Будет наверняка полный стадион и качественная поддержка. Поэтому я выберу ставку — «победа «Краснодара» с форой (-1). Отомстить за крупное поражение в гостях тоже захочется», — сказал Титов.

«Краснодар» — «Базель». Прогноз: «быки» реабилитируются за унизительные 0:5 «Быки» постоят за честь российского футбола и одержат третью победу подряд в Лиге Европы.