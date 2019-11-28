«Автомобилист» – «Барыс»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Барыс».
Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 2.10.
«У екатеринбуржцев, уступивших нижегородскому «Торпедо» со счётом 3:4, весьма принципиальное противостояние с казахстанцами, которые накануне на выезде обыграли «Металлург» — 2:1. Хозяева способны настроиться на «Барыс». По последним играм «Автомобилист» мало удаляется, а у гостей только одно звено рабочее сейчас. Давайте предположим, что уральцы способны оформить победу с преимуществом в одну шайбу. Главное, чтобы они не удалялись, да и не будем забывать, что у команды в лазарете находится тройка нападающих, включая Максима Рассейкина.
Я не жду крупной победы хозяев льда, потому как их противник весьма хорош в оборонительном компоненте. Как я ранее отмечал, в этом сезоне у вратаря уральцев Якуба Коваржа трудности в игре. Того, что было год назад, сейчас нет, команду он не особо-то и выручает. Вспомните прошлый сезон: ребята гасили всех за счёт своего козырька — действий в большинстве. Две-три забрасывали, и всё тут — игра сделана. Вот тогда Коварж творил чудеса. Сейчас же, вообще, проблемы у всех. Тот же Сорокин уже ничего толком не показывает, а ведь ранее это всё было ожидаемо. Итак, ждём победы «Автомобилиста» с разницей в одну шайбу», — сказал Кожевников.
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