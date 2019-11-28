«Краснодар» — «Базель»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Краснодар» — «Базель».
Ставка: обе забьют за 1.65.
«Я бы советовал в этом матче играть на два исхода. Первый — «обе команды забьют», потому что «Краснодар» дома всегда стремится играть в футбол зрелищный, радуя тем самым зрителей. В обороне же он небезгрешен, и в этом розыгрыше Лиги Европы так и происходит. «Быки» обязательно забивают, но и пропускают.
Во-вторых, очень сложно предположить, нас ждёт верховой матч или низовой. «Базель» забивает много и, по сути, решил задачу по выходу в весеннюю стадию плей-офф. «Краснодар» будет стремиться по возможности сделать это в играх с лидерами группы в оставшихся матчах. Понятно, что в такой ситуации футбол в исполнении «быков» будет, может быть, даже более рискованным, чем обычно.
На мой взгляд, в этом матче надо играть на ничью. Думаю, что обе команды победителя всё-таки не выявят. Вопрос только в том, мы с вами увидим два забитых гола, четыре или шесть. «Базель», за редким исключением, в своих матчах зрителям скучать не даёт, и, как правило, обе команды забивают, как и в случаях с «Краснодаром».
Ставка на ничью принесёт вам, в случае успешного исхода, достаточно хорошие деньги. Букмекеры дают на это очень высокие коэффициенты. Также не будем забывать, что «Базель» против «Краснодара» в принципе всегда играл очень успешно. Это тоже фактор, который склоняет меня к прогнозу, что гости в этом матче не проиграют, но и не выиграют тоже», — сказал Казаков.
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