ЦСКА — «Лудогорец»: прогноз Алексея Андронова на Лигу Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч ЦСКА — «Лудогорец» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: ЦСКА забьёт минимум 2 гола за 2.10.



«Армейцы» постараются в этом матче как-то загладить вину перед своими болельщиками за неудачное выступление в Лиге Европы. Это последняя домашняя игра для ЦСКА в турнире. Предыдущие два завершились поражениями, и в них ЦСКА даже не забил.



У «Лудогорца» недавно сменился тренер. Достаточно странное решение руководства болгарского клуба. Но, видимо, у них там свои истории, свои вводные, которым они стремятся следовать.



Мне кажется, ЦСКА прекрасно понимает, что выйти из группы почти невозможно. Но персональная мотивация, последняя домашняя игра в Лиге Европы и определённый заряд эмоций — всё это важно для «армейцев». Думаю, ЦСКА будет играть в полную силу. Выиграет или нет — сказать сложно. Но я выберу ставку «индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 мяча», особенно учитывая, что в предыдущих матчах дома в ЛЕ ЦСКА не забивал», — сказал Андронов.

ЦСКА – «Лудогорец». Прогноз: «армейцы» останутся без побед в Лиге Европы Букмекеры считают фаворитом команду, у которой одно очко за четыре тура. Оптимистично.