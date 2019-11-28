ЦСКА — «Лудогорец»: прогноз Алексея Андронова на Лигу Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч ЦСКА — «Лудогорец» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Ставка: ЦСКА забьёт минимум 2 гола за 2.10.
«Армейцы» постараются в этом матче как-то загладить вину перед своими болельщиками за неудачное выступление в Лиге Европы. Это последняя домашняя игра для ЦСКА в турнире. Предыдущие два завершились поражениями, и в них ЦСКА даже не забил.
У «Лудогорца» недавно сменился тренер. Достаточно странное решение руководства болгарского клуба. Но, видимо, у них там свои истории, свои вводные, которым они стремятся следовать.
Мне кажется, ЦСКА прекрасно понимает, что выйти из группы почти невозможно. Но персональная мотивация, последняя домашняя игра в Лиге Европы и определённый заряд эмоций — всё это важно для «армейцев». Думаю, ЦСКА будет играть в полную силу. Выиграет или нет — сказать сложно. Но я выберу ставку «индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 мяча», особенно учитывая, что в предыдущих матчах дома в ЛЕ ЦСКА не забивал», — сказал Андронов.
- 28 ноября 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
08:00
- 27 ноября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:15