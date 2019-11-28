«Ференцварош» – «Эспаньол»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «Ференцварош» – «Эспаньол».
Ставка: победа «Ференцвароша» за 2.60.
«В данный момент для «Эспаньола» Лига Европы отошла на второй план. Все мысли клуба – о катастрофическом положении в Ла Лиге. Каталонцы в последних четырёх матчах набрали одно очко и обосновались в зоне вылета. Нужно решать проблемы на внутренней арене, клуб не может позволить себе оказаться в Сегунде на следующий сезон.
В Европе же у «Эспаньола» всё благополучно: 10 очков, первое место в группе и уже обеспеченное место в плей-офф.
Не сыграет в этом матче лучший игрок «Эспаньола» опорник Рока, есть и другие травмированные. В итоге в Будапешт поедет много молодых игроков, основа же скорее всего будет отдыхать перед очередным туром Ла Лиги.
У «Ференцвароша» противоположная ситуация. Этот клуб лидирует в национальном чемпионате, и этот матч для него имеет особенное значение, ведь есть реальный шанс добиться большого успеха и выйти в плей-офф.
«Эспаньол», пожалуй, чуть сильнее «Ференцвароша», но разница в мотивации и желании будет слишком велика, тем более матч пройдёт в Венгрии. Ставлю на победу хозяев», — сказал Гратакос.
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