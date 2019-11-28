ЦСКА — «Лудогорец»: прогноз Виктора Гусева на встречу Лиги Европы

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Лудогорец».



Ставка: победа ЦСКА за 2.06.



«Это уже пятый тур. Мы уже поняли, что такое «Лудогорец», он уже не тёмная лошадка для нас. «Лудогорец» — лидер Болгарии, семь раз подряд этот чемпионат уже выигрывает. Последний матч с «Пловдивом» выиграли 2:1. Кто забивает мячи? Марселиньо и Лукоки. Та ещё Болгария! Может, мы её с самого начала недооценивали. Хотя я предупреждал, что с «Лудогорцем» будет непросто.



Не мне вам напоминать, что в первом матче между этими командами «Лудогорец» победил ЦСКА со счётом 5:1. Поэтому удачно сыграть на своём поле — это вопрос престижа для ЦСКА. Это именно так. Даже победа не гарантирует выхода в плей-офф. Скорее всего, она даже ничего и не даст, кроме вот этого вопроса престижа.



ЦСКА занимает последнее место в группе, набрано всего 1 очко, забит всего один мяч. «Лудогорец» идёт на втором месте после «Эспаньола», у него 6 очков. Лидеру группы эта команда проиграла 0:6. Бросает болгар из стороны в сторону, они начали мощно, мы восхищались, потом было два поражения. Это не самая сильная команда Европы, но чемпион Болгарии.



Нужно обратить внимание, что будут две потери у болгар. Может, ещё какие-то добавятся, но пока две. Во-первых, это защитник Форстер. Он отсутствует из-за дисквалификации. Это игрок основного состава, все матчи группового турнира были с его участием. И ещё одна важная фигура — полузащитник Горальски.



У ЦСКА хороший график, время есть для восстановления. Три матча команда проводит дома, никуда не выезжает. Можно сосредоточиться на этой игре. Это всй похоже на желание хлопнуть дверью. Шансов продолжить борьбу в Лиге Европы, повторюсь, очень мало. 28 ноября они играют этот матч, а 2 декабря состоится матч с Тулой. Может быть, это гораздо более важно для ЦСКА в плане борьбы в чемпионате России. Вот такая дилемма будет в головах «армейцев». Хотя нас всё время убеждают, что команда в конкретный момент думает только о конкретной игре.



Я думаю, что ЦСКА выйдет с нормальным настроем на поле. Из этого я буду исходить, делая свой прогноз. В матче ЦСКА — «Лудогорец» я возьму и поставлю на победу российской команды», — сказал Гусев.

ЦСКА – «Лудогорец». Прогноз: «армейцы» останутся без побед в Лиге Европы Букмекеры считают фаворитом команду, у которой одно очко за четыре тура. Оптимистично.