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«Краснодар» — «Базель»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги Европы

«Краснодар» — «Базель»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги Европы
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Базель».

Ставка: победа «Краснодара» и обе забьют за 2.95.

«Если кто не помнит, «Базель» разгромил «Краснодар» в первом матче. Намечается реванш.

Обе команды атакующие, открывающие зоны. И если в первой игре «Краснодар» ещё только настраивался (притирались к новым игрокам), то сейчас это уже устоявшаяся команда. У них хорошее положение в чемпионате страны. Поэтому думаю, что «Краснодар» на своём поле победит.

Ставлю на победу «Краснодара», считаю, что обе забьют, и поставлю ТБ (2,5)», — сказал Ловчев.

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