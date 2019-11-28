«Краснодар» — «Базель»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги Европы
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Базель».
Ставка: победа «Краснодара» и обе забьют за 2.95.
«Если кто не помнит, «Базель» разгромил «Краснодар» в первом матче. Намечается реванш.
Обе команды атакующие, открывающие зоны. И если в первой игре «Краснодар» ещё только настраивался (притирались к новым игрокам), то сейчас это уже устоявшаяся команда. У них хорошее положение в чемпионате страны. Поэтому думаю, что «Краснодар» на своём поле победит.
Ставлю на победу «Краснодара», считаю, что обе забьют, и поставлю ТБ (2,5)», — сказал Ловчев.
«Краснодар» — «Базель». Прогноз: «быки» реабилитируются за унизительные 0:5
«Быки» постоят за честь российского футбола и одержат третью победу подряд в Лиге Европы.
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