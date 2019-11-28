«Краснодар» — «Базель»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Базель».



Ставка: победа «Краснодара» и обе забьют за 2.95.



«Если кто не помнит, «Базель» разгромил «Краснодар» в первом матче. Намечается реванш.



Обе команды атакующие, открывающие зоны. И если в первой игре «Краснодар» ещё только настраивался (притирались к новым игрокам), то сейчас это уже устоявшаяся команда. У них хорошее положение в чемпионате страны. Поэтому думаю, что «Краснодар» на своём поле победит.



Ставлю на победу «Краснодара», считаю, что обе забьют, и поставлю ТБ (2,5)», — сказал Ловчев.

«Краснодар» — «Базель». Прогноз: «быки» реабилитируются за унизительные 0:5 «Быки» постоят за честь российского футбола и одержат третью победу подряд в Лиге Европы.