Эксперты: россияне ставят на «Краснодар» в матче с «Базелем» в Лиге Европы

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Базель» начнётся сегодня, 28 ноября, в 18:50 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



79% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу хозяев, 19% — на «Базель», ещё 2% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 94% объёма рынка при коэффициенте 1.60. 6% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 2.35).



Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу краснодарцев. На этот исход поставлено 53% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на минимум 2 мяча в матче (15%), на победу швейцарцев (13%), на то, что российский клуб победит с форой (-1) (11%), и на гол гостей (8%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 456 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на успех «Краснодара» с коэффициентом 1.80.

«Краснодар» — «Базель». Прогноз: «быки» реабилитируются за унизительные 0:5 «Быки» постоят за честь российского футбола и одержат третью победу подряд в Лиге Европы.