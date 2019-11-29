«Барселона» — ЦСКА: прогноз Владимира Гомельского на игру Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/20 «Барселона» — ЦСКА.



Ставка: меньше 166 очков в матче за 1.90.



«Я хочу предложить вашему вниманию интереснейший матч Евролиги, который состоится 29 ноября. Это будет последний матч 11-го тура регулярного сезона – «Барселона» принимает ЦСКА.



Если сравнивать стартовые составы команд, то получается следующее соотношение – разыгрывающий «Барсы» Малколм Дилейни против Майка Джеймса. Здесь преимущество некоторое есть у Джеймса. Атакующий защитник Хиггинс против Хиллиарда в ЦСКА. Тут, конечно, преимущество у Хиггинса. Я даже не знаю, сможет ли Хиллиард остановить фирменную игру Хиггинса. На третьих номерах выходят специалисты по защите – Адам Ханга против Никиты Курбанова. Оба здорово защищаются и не очень активны в нападении.



Я думаю, что самой большой проблемой для ЦСКА будет мощный форвард «Барсы» Никола Миротич, вернувшийся в этом году из НБА. В стартовом составе на этой позиции в ЦСКА обычно играет Андрей Воронцевич. Миротич выше, мобильнее с гораздо более лучшим броском – Андрею придется очень постараться.



Наконец центровые. Против Брендона Дэвиса я ожидаю увидеть Кайлса Хайнса. Мы эту дуэль видели раза четыре, когда Дэвис играл еще за «Жальгирис». Тут ничья.



Что касается замен, то мне кажется, что тренер «Барсы» Светислав Пешич более разнообразен в своих заменах, хотя класс игроков обеих команд достаточно высокий. Очень многое будет зависеть от того, как войдет в игру у ЦСКА Йоханнес Фойгтманн и Джоэл Боломбой. Не сломается ли наша передняя линия в плане количества подборов, ведь «Барса» не только больше чем ЦСКА забивает, но и больше подбирает», — сказал Гомельский.



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