«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Елагина на матч 14-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (+2) за 2.00.
«Да, хозяева поля в нынешнем сезоне не хватают звёзд с неба, но выступают они в родных стенах, кстати говоря, весьма неплохо. Проиграв всего лишь в одном из шести домашних матчей, команда имеет девять очков, набранных на «Сент-Джеймс Парк». Проиграл «Ньюкасл» «Арсеналу» в первом матче на самом старте со счетом 0:1.
Недооценивать команду Стива Брюса никак нельзя. На «Сент-Джеймс Парк» в восьмом туре был бит другой клуб из Манчестера — «Юнайтед», со счетом 1:0. Кстати, я помню, как перед той игрой говорили, что «Ньюкасл» проиграет, и дай бог, чтобы не разгромно. А оказалось всё наоборот.
У «Ньюкасла» ощутимая потеря в составе: капитан и основной центральный защитник не примет участия в этой игре. Джамал Ласселлс травмировал колено и выбыл до января.
Напомню, в прошлом сезоне «Ньюкасл» — правда, под руководством Рафа Бенитеса — победил «Манчестер Сити» на «Сент-Джеймс Парк» в 24-м туре со счетом 2:1. Считаю, что непредсказуемой команде Брюса по силам преподнести сюрприз противнику и в предстоящем поединке.
Предлагаю поставить на победу «Ньюкасла». Но не просто на победу, а с форой (+2). На такой вариант ставки предлагается отличный коэффициент — 2.00».
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