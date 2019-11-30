«Герта» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч чемпионата Германии «Герта» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.94.



«Это довольно непредсказуемый матч, ведь в обеих командах происходят интересные события. “Герта” уже сменила главного тренера, эксперимент с Човичем не удался. Ему не удалось найти баланс. Он хотел играть в гораздо более атакующий футбол, под что было много подходящих футболистов. “Герта” стала много забивать, при этом оказалась очень уязвимой в обороне. Рассматривали разных кандидатов на пост главного тренера, и даже Нико Ковач, бывший коуч “Баварии”, решил взять перерыв. В итоге выбрали Юргена Клинсманна. Дело в том, что инвестор “Герты” сперва пригласил его в совет директоров. Затем, когда в срочном порядке понадобился менеджер, такое предложение было сделано Клинсманну. Контракт рассчитан до конца сезона, и неизвестно, чем это всё закончится.



Дортмундскую “Боруссию” тоже лихорадит. Всё больше и больше разговоров идёт об отставке Люсьена Фавра. Если “Боруссия” не проявит себя на этом отрезке сезона должным образом, Фавра и впрямь могут уволить. Уже было и поражение от “Баварии” со счетом 0:4, и странный матч с “Падерборном”, который находится на дне турнирной таблицы, но вёл после первого тайма со счетом 3:0. Футболисты стараются защищать Фавра, поскольку все видят, что команда не играет так, как он хочет. Были потрачены деньги на покупки, но это не принесло результата.



Я думаю, что этот матч будет очень весёлым. Я бы предложил подумать о том, что команды будут атаковать, создавать моменты, проваливаться в обороне, поэтому голов должно быть много. Например, есть вариант с тоталом больше трёх голов».