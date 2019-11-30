«Дженоа» — «Торино»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 14-го тура Серии А сезона-2019/20 «Дженоа» — «Торино».



Ставка: тотал меньше 2,5 гола за 1.82.



«Игра команд, которые вряд ли будут претендовать в этом сезоне на высокие места. У обоих клубов немалые проблемы, и очевидно, что и «Дженоа», и «Торино» пытаются их решить, делая ставку на оборону.



Да, генуэзцы меняются с приходом Тиаго Мотты, но этот процесс требует времени. И сейчас это не та команда, которая производит какой-то фурор в итальянском футболе.



Мне кажется, что это будет достаточно закрытая встреча с небольшим количеством моментов, где главным для команд будет оставить в неприкосновенности свои ворота, поэтому ставлю на «тотал меньше 2,5 гола».



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