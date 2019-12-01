«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «МЮ» с форой (–1,5) за 2.28.
«Игра на «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» против «Астон Виллы». На игру в Астане обращать внимания не стоит. Я вам говорил, что «Астана» победит, а вы ещё ехидно улыбались. Потому что там состав был другой. Уверен, что из того состава вообще никто не появится в матче с бирмингемской командой.
«Астон Вилла» — очень странная субстанция, совершенно непостоянная. Давайте сосредоточимся на том, как она играет в гостях: шесть матчей, пять поражений, 13 пропущенных мячей и одна победа. Вы можете себе представить, чтобы она сумела победить на «Олд Траффорд»? Вот и я не могу.
Более того, у этих команд на этом стадионе история однозначная. Из 13 матчей 12 побед — за «МЮ». Был один результат, но то было давно и неправда. «Манчестер» после нестандартной игры с «Шеффилдом» в какой-то степени находится на подъёме. За семь минут забить три гола — это было круто.
Игра в Астане вообще никакого значения не имеет. «МЮ» будет свежим, а отвратительная игра «Астон Виллы» на «Олд Траффорд» гарантирует нам победу «Манчестера» с форой (–1,5)».
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