«Валенсия» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч испанской Примеры

Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Вильярреал» в 15-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 1.94, тотал больше 10,5 углового за 1.80.



«Мини-валенсийское дерби. Вильярреал находится недалеко от Валенсии и географически, и в турнирной таблице. В нынешнем сезоне команды играют очень неровно. «Валенсия» очень много пропускает. «Вильярреал» в последних матчах тоже много пропускает: три с «Мальоркой» и три с «Сельтой». А эти команды ниже «Вильярреала» в турнирной таблице. К матчу «Вильярреал» подходит с четырьмя матчами подряд без побед.



22 мяча пропустил «Вильярреал», 20 — «Валенсия». За 14 туров это много. С обороной у тех и других проблемы. Но с атакой вроде всё нормально. Касорла, Херард Морено, Чуквуэзе и Экамби могут придумать у «Вильярреала». Родриго, Гомес, Васс, Солер, Торрес, Парехо могут придумать у «Валенсии».



Должен быть обмен забитыми мячами. Но понятно, что ничья, учитывая турнирную таблицу, особенно ничего команда не даст. Мне кажется, обе команды будут стремиться выиграть. Рассмотрел бы вариант «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». Дают хороший коэффициент — 1,94. Плюс обе команды подают много угловых, так что за 1,8 еще бы сыграл «тотал угловых больше 10,5».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.