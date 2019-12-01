«Атлетик Бильбао» – «Гранада»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Атлетик Бильбао» — «Гранада».



Ставка: победа «Атлетика» за 1.70, ИТБ 1,5 мяча «Атлетика» за 2.15.



«Несмотря на ничью в последнем туре с мадридским «Атлетико», «Гранада» сейчас на спаде. После невероятного старта сезона новичок Ла Лиги растерял форму и не может победить в четырёх матчах подряд.



«Атлетик» же, наоборот, набрал отличный ход (3 победы и 1 ничья в четырёх последних турах) и поднялся на 5-ю строчку в таблице. Особенно силён «Атлетик» дома, о чём хорошо известно болельщикам «Барселоны», которая проиграла в Бильбао в первом туре.



В «Атлетике» блистает Иньяки Уильямс — форвард, который, уверен, очень скоро будет в сборной Испании, так как у национальной команды сейчас нет форвардов подобного плана. По мне, он сейчас один из лучших испанских нападающих.



Вообще говоря, «Атлетик» забивает мало, но в этой игре, уверен, он забьёт хотя бы дважды. Мой прогноз — победа хозяев и как минимум два гола «Атлетика».



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