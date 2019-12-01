«Хетафе» — «Леванте»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Хетафе» — «Леванте».
Ставка: победа «Леванте» за 5.50, гол «Леванте» во втором тайме за 2.45.
«Думаю, здесь стоит ждать сюрприза. У «Хетафе» и «Леванте» хороший ход в Ла Лиге, обе занимают место в первой половине таблицы, для обоих это успех. Уровень у команд примерно одинаковый, но «Хетафе» чуть сильнее по всем компонентам, прежде всего благодаря организованной игре и постоянной интенсивности и концентрации, которую привил команде главный тренер Хосе Бордалас.
Но важный фактор, который стоит учесть перед игрой: «Хетафе» в четверг играл в Лиге Европы, летал в Турцию, где одержал трудную победу над «Трабзонспором». «Хетафе» нечасто играет в еврокубках, у неё нет опыта игры на два фронта, и я уверен, что команда сейчас очень устала. Это обязательно скажется в матче с «Леванте», который умеет наказывать соперника, давшего слабину (недавно команда обыграла «Барсу»).
Наверняка «Хетафе» просядет во втором тайме, так что я бы поставил на вариант: «Леванте» забьёт после перерыва. Думаю также, что «Леванте» выиграет этот матч, даже несмотря на то что играет в гостях. Мой прогноз — победа гостей и гол «Леванте» во втором тайме».
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