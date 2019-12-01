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«Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз Павла Занозина на матч итальянской Серии А

«Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз Павла Занозина на матч итальянской Серии А
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Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 14-го тура Серии А сезона-2019/20 «Ювентус» — «Сассуоло».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Мне довелось комментировать последний матч «Юве» в чемпионате, тогда команда Маурицио Сарри переиграла «Аталанту» в Бергамо со счетом 3:1. «Ювентус» странно выглядел: большую часть матча действующий чемпион уступал, но в концовке переломил ход встречи и одержал волевую победу даже без Криштиану Роналду, который в то время готовился к матчу Лиги чемпионов с «Атлетико». Туринцы выиграли со счётом 1:0.

Думаю, до конца календарного года «Ювентус» в каждом матче будет выкладываться не на сто процентов, но при этом добиваться своего. Уж очень и очень большой запас у команды из Турина.

Здесь надо оттолкнуться от «Сассуоло». Несмотря на место во второй половине турнирной таблицы, парни очень много забивают: «Сассуоло» забил меньше, чем «Ювентус», всего на один мяч. Причём у чёрно-зелёных один матч в запасе.

От этой встречи жду много голов. Очевидной ставкой видится вариант «обе забьют» с коэффициентом 2.00. В «Сассуоло» играет Доменико Берарди, он питает особенные чувства к туринцам».

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