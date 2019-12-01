«Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз Павла Занозина на матч итальянской Серии А

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 14-го тура Серии А сезона-2019/20 «Ювентус» — «Сассуоло».
Ставка: обе забьют за 2.00.
«Мне довелось комментировать последний матч «Юве» в чемпионате, тогда команда Маурицио Сарри переиграла «Аталанту» в Бергамо со счетом 3:1. «Ювентус» странно выглядел: большую часть матча действующий чемпион уступал, но в концовке переломил ход встречи и одержал волевую победу даже без Криштиану Роналду, который в то время готовился к матчу Лиги чемпионов с «Атлетико». Туринцы выиграли со счётом 1:0.
Думаю, до конца календарного года «Ювентус» в каждом матче будет выкладываться не на сто процентов, но при этом добиваться своего. Уж очень и очень большой запас у команды из Турина.
Здесь надо оттолкнуться от «Сассуоло». Несмотря на место во второй половине турнирной таблицы, парни очень много забивают: «Сассуоло» забил меньше, чем «Ювентус», всего на один мяч. Причём у чёрно-зелёных один матч в запасе.
От этой встречи жду много голов. Очевидной ставкой видится вариант «обе забьют» с коэффициентом 2.00. В «Сассуоло» играет Доменико Берарди, он питает особенные чувства к туринцам».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 1 декабря 2019
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 30 ноября 2019
-
21:22
-
19:30
-
19:00
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
12:55
-
12:24
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 29 ноября 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00