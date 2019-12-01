«Атлетико Мадрид» – «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Атлетико Мадрид» – «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» за 2.55, гол «Барселоны» во втором тайме за 1.80.



«Очень интересная ситуация в турнирной таблице Ла Лиги – на данный момент первое место занимает «Барселона», у которой 28 очков, у «Реала» тоже 28 очков, а идущего на третьем месте «Атлетико» 25 очков. Конечно, это очень важный момент в чемпионате.



«Атлетико Мадрид» всегда играет дома сконцентрированно и собранно. У команды не очень хорошие результаты в последних двух играх – мадридцы проиграли в Турине «Ювентусу» в рамках Лиги чемпионов, а до этого была ничья с «Гранадой». Но в Ла Лиге сейчас нету какой-то одной стабильной команды, которая всегда побеждает.



Против команды Диего Симеоне всегда сложно играть. В составе мадридцев много качественных игроков, «Барсе» будет очень тяжело играть против «Атлетико», трудно будет пройти оборону мадридцев и забить в ворота Облака. Но «Барса» набрала хорошую форму, хорош Лео Месси и Луис Суарес. Очень будет интересно, как «Ванда Метрополитано» встретит Антуана Гризманна, который пять сезонов провёл в «Атлетико», был его главной звездой. Я думаю, что встретят его не очень радушно, посмотрим, насколько он ментально силён – всегда не просто играть, когда тебя освистывает стадион.



Думаю, что «Барса» находится сейчас в своей лучшей форме по ходу нынешнего сезона. В этом матче будет противостояние двух стилей – «Барса» будет много времени проводить с мячом, а «Атлетико Мадрид» контратаковать. Мой прогноз – «Барселона» победит и забьёт минимум один гол во втором тайме», — сказал Гратакос.



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