«Атлетико» — «Барселона». Прогноз: берём коэффициент 3.55 в суперматче Примеры

1 декабря в матче 15-го тура чемпионата Испании “Атлетико” в Мадриде встретится с “Барселоной”. Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 2.72, успех мадридцев идёт за 2.83.

Анализ матча «Атлетико» — «Барселона» (01.12.2019)

Однозначно главный матч тура в чемпионате Испании, а скорее всего даже во всех европейских чемпионатах. “Барселона” после слабого начала сезона и массовых потерь очков наконец-то пришла в норму. Качество футбола в большинстве случаев по-прежнему выглядит весьма скромно, зато с результатами полный порядок. Причина на поверхности — Лионель Месси решил проблемы со здоровьем.



В большинстве случаев сине-гранатовые побеждают при довольно средней игре за счёт высочайшего индивидуального мастерства отдельных футболистов, которое позволяет им решить два-три ключевых эпизода в свою пользу. В первую очередь это, естественно, касается Месси и Луиса Суареса.



Эпизодически сверкает кто-то ещё (Френки де Йонг, Антуан Гризманн или Артуро Видаль), плюс традиционно на высоте Марк-Андре тер Штеген. Но очевидно, что команда всё сильнее зависит от озарений Месси, потому что с идеями и поставленным футболом в эру Эрнесто Вальверде всё довольно грустно.



Тем не менее, у каталонцев семь побед в восьми последних матчах чемпионата Испании. Да и в Лиге чемпионов всё замечательно: за тур до окончания группового этапа испанский клуб гарантировал себе первое место в квартете. Хотя среди соперников были дортмундская “Боруссия” и “Интер”.



Собственно, именно недавняя игра со “шмелями” и настраивает на позитивный лад. В ней “Барселона” действительно оказалась хороша, максимально быстро и уверенно добившись победы (3:1). Какие-то моменты и намётки у дортмундцев появились только после перерыва, когда хозяева сбавили темп и начали экономить силы.



Положение “Атлетико” менее выигрышное. В чемпионате Испании потеряно огромное количество очков: в десяти последних турах случилось аж семь ничьих при всего трёх победах. В большинстве случаев мадридцы показывали довольно неплохой футбол, однако оставались без побед из-за низкой реализации и непривычно слабой игры по счёту.



Прежде так часто команда Симеоне отыгрываться противникам не позволяла, из-за чего не досчиталась как минимум 6-8 баллов. Конечно, послу существенного обновления костяка и ухода целого ряда игроков основы ожидать какой-то особенной стабильности не приходилось. Тем не менее, АТМД упустил хороший шанс воспользоваться проблемами конкурентов и занять поул-позицию.



Сейчас “матрасники” только четвёртые. Отставание от лидеров Примеры — “Барселоны” и “Реала” — составляет всего три очка. Но тут нужно учитывать перенос “класико”, из-за которого вечные соперники провели на одну игру меньше. Словом, в случае поражения зазор в турнирной таблице станет ощутимым.



При этом во вторник “Атлетико” тоже провёл довольно неплохой матч в Лиге чемпионов. Зацепить очки в Турине не удалось (0:1), из-за чего ещё предстоит потолкаться за второе место в группе с “Байером”. Однако после пропущенного мяча команда выглядела недурно. Не дала ничего создать сопернику, а сама имела несколько хороших подходов, которые завершились ничем из-за неточности. Мората, например, в концовке вообще умудрился не попасть по мячу.



В общем, соперники несколько дней назад выдали достойные поединки в Лиге чемпионов. У “Атлетико” из-за травм центральных защитников проблемы в обороне, которые наверняка помогут Месси и Суаресу улучить свои 3-4 момента за 90 минут. А “Барселона” сейчас по умолчанию не отличается надёжностью и стабильностью футбола.



В связи с этим мы бы выбирали между двух вариантов — лобовой ничьей за 3.28 и ставкой “гол в первые 30 минут — нет” за 2.39. Скорее всего, начнут команды максимально аккуратно, чтобы свести риск ошибок к минимуму и не предоставить оппоненту фору в самом начале. А затем проблемы “Атлетико” в центре защиты или ошибки “Барсы” дадут о себе знать и постепенно игра раскочегарится.

Кроме того, стоит присмотреться к варианту “в матче будет 2 гола” за 3.55. Дело в том, что он проходил в шести предыдущих очных встречах из девяти. Эта ставка по понятным причинам довольно опасна, но с точки зрения математики такой коэффициент надо проверять.

Ставки на матч «Атлетико» — «Барселона»

У “Атлетико” из-за травм центральных защитников заметные дыры в обороне, а “Барселона” сейчас по умолчанию не отличается надёжностью и стабильностью футбола. В связи с этим мы бы выбирали между двух вариантов — ничьей за 3.28 и ставкой “гол в первые 30 минут — нет” за 2.39. Скорее всего, начнут команды аккуратно, чтобы не предоставить оппоненту фору в самом начале. А затем проблемы “Атлетико” или ошибки “Барсы” дадут о себе знать и игра раскочегарится.



Ставка №1: гол в первые 30 минут — нет за 2.39.



Ставка №2: в матче будет 2 гола за 3.55.