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«Локомотив» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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16:30 Мск
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«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на московское дерби в РПЛ

«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на московское дерби в РПЛ
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Бывший футболист «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 18-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Динамо», который состоится 31 января.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.20, точный счёт 1:0 за 5.70.

«В середине недели «железнодорожники» потратили силы в Лиге чемпионов, вылетели из турнира, находятся не в лучших кондициях. «Динамо» сейчас, напротив, на подъёме. Тем не менее команда Сёмина максимально мобилизуется, реализует преимущество в классе и добудет тяжелейшие три очка. Думаю, итоговая разница составит один мяч».

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