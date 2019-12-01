«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на московское дерби в РПЛ

Бывший футболист «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 18-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Динамо», который состоится 31 января.



Ставка: победа «Локомотива» за 2.20, точный счёт 1:0 за 5.70.



«В середине недели «железнодорожники» потратили силы в Лиге чемпионов, вылетели из турнира, находятся не в лучших кондициях. «Динамо» сейчас, напротив, на подъёме. Тем не менее команда Сёмина максимально мобилизуется, реализует преимущество в классе и добудет тяжелейшие три очка. Думаю, итоговая разница составит один мяч».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.