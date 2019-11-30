Марина Родригес – Синтиа Калвилло: прогноз Романа Мазурова на UFC

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC On ESPN 7 Марина Родригес (Бразилия) – Синтиа Калвилло (США), который состоится 8 декабря.



Ставка: победа Калвилло за 2.10.



«Марине Родригес 32 года, она ещё не проигрывала в ММА. Двенадцать побед (пять нокаутом, шесть решением, одна сабмишеном) и одна ничья (в сентябре 2018 года в бою с Рандой Маркос). В бою 10 августа 2019 года она победила единогласным решением легендарную Тишу Торрес и, похоже, отправила её на заслуженный отдых. Ну правда, Тиша, сколько можно?



Рекорд Синтии похуже, но есть и преимущества. Да, она однажды проиграла, в 2017 году в бою с Карлой Эспарзой (единогласное решение). Но все остальные бои выиграла – восемь штук (два нокаутом, три приемами и три решениями). Но самое важное, что у нее гораздо больший опыт в UFC, в боях с реально сильными бойцами. Шесть раз она выходила в октагон в лучшем промоушене мира и побеждала таких девчонок, как Аманда Купер, Перл Гонсалес, Джоан Калдервуд.



Будет бой равных соперниц, и он станет одним из украшений вечера. На бумаге небольшим фаворитом смотрится Родригес, но Марина не имела полноценной возможности подготовиться к этому конкретному поединку, так как вышла на замену. А последний бой провела в августе, то есть, скорее всего, она отдыхала и наслаждалась победой. Что касается Калвилло, для нее бой очень важен, она рвется вверх в рейтинге и готовилась, будьте уверены, самым серьёзным образом.



В опыте Синтия также выигрывает. Уровень девушек, которых побеждала Марина за пределами UFC, не высок, верить её послужному списку нужно с большой осторожностью. В UFC же у Родригес складывается не всё так гладко, уверенных доминирующих побед у спортсменки пока не было.



Главной задачей американки будет перевести бой в партер, где она если уж и не выиграет досрочно, то контролировать поединок сможет, что позволит ей победить по очкам. Она наверняка будет стараться это делать, а трибуны ей помогут».