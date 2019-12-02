«Краснодар»- «Тамбов»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар»- «Тамбов».



Ставка: победа «Краснодара» в 2 мяча или больше за 4.60.



«Обе команды забивные, что удивительно для «Тамбова». А «Краснодар» всегда такой был, и они набрали приличную форму. Те ребята, которые пришли в начале сезона, вписались уже. Каждый понимает, что и как делать. Набрали форму как раз к тому времени, когда начинается отпуск.



А «Тамбов» тоже забивает. И это самое главное для них. Потому что в обороне такой непорядок бывает. Неслучайно в той игре, когда решилась судьба Григоряна, они сзади такое творили…



А здесь играть будут на югах, тем более на хорошем поле. Так что считаю, что обе команды забьют. При этом победа «Краснодара» для меня очевидна.



Ставлю на победу хозяев в 2 мяча и больше. Также сделаю «обе забьют» и ТБ (2,5)», — сказал Ловчев.

«Краснодар» — «Тамбов». Прогноз: проверяем интересную ставку на угловые Стилистические особенности «быков» позволяют заиграть надёжный вариант со статистикой.