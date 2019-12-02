«Краснодар»- «Тамбов»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар»- «Тамбов».
Ставка: победа «Краснодара» в 2 мяча или больше за 4.60.
«Обе команды забивные, что удивительно для «Тамбова». А «Краснодар» всегда такой был, и они набрали приличную форму. Те ребята, которые пришли в начале сезона, вписались уже. Каждый понимает, что и как делать. Набрали форму как раз к тому времени, когда начинается отпуск.
А «Тамбов» тоже забивает. И это самое главное для них. Потому что в обороне такой непорядок бывает. Неслучайно в той игре, когда решилась судьба Григоряна, они сзади такое творили…
А здесь играть будут на югах, тем более на хорошем поле. Так что считаю, что обе команды забьют. При этом победа «Краснодара» для меня очевидна.
Ставлю на победу хозяев в 2 мяча и больше. Также сделаю «обе забьют» и ТБ (2,5)», — сказал Ловчев.
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