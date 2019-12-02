«Кальяри» — «Сампдория»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 14-го тура Серии А сезона-2019/20 «Кальяри» — «Сампдория».



Ставка: «Кальяри» забьёт минимум 2 мяча за 2.24.



«Кальяри» производит фурор, команда в четвёрке сильнейших в Серии А, и уже сыграно довольно много — аж 13 туров. И вообще видно, что в этом сезоне «Кальяри» ставит амбициозные цели и ему по силам их достигать, учитывая то, какой сейчас состав у команды и какой был ещё летом.



Что касается «Сампдории», то она в сложном положении. Да, в последнее время генуэзцы стали выигрывать, тем самым позиции чуть-чуть выправили. Но так как игра будет проходить в Кальяри, на Сардинии, у хозяев поля больше шансов на победу.



И вообще «Кальяри» играет в открытый футбол. Так что я думаю, можно брать индивидуальный тотал команды больше 1,5 гола», — сказал Арустамян.



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