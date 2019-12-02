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Выиграйте поездку на ФОНБЕТ Матч Звёзд КХЛ в Москву

Выиграйте поездку на ФОНБЕТ Матч Звёзд КХЛ в Москву
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Букмекерская компания ФОНБЕТ разыгрывает поездку на двоих на ФОНБЕТ Матч Звёзд КХЛ. Розыгрыш пройдёт в рамках акции «Гонка экспрессов. Игра на Драйве» и завершится 9 декабря.

Победитель отправится в трёхдневное путешествие в Москву и посетит ФОНБЕТ Матч Звёзд КХЛ, который пройдёт 18 и 19 января 2020 года.

Если вы новый клиент ФОНБЕТ, пройдите регистрацию на странице акции. Если вы уже зарегистрированы на сайте или в приложении ФОНБЕТ, авторизуйтесь в личном кабинете и нажмите «Участвовать» на виджете акции на главной странице сайта.

Собирайте экспрессы со ставками на хоккей или киберхоккей на сумму от 500 рублей с коэффициентом от 2.50. Получайте баллы за каждую ставку. Чем больше баллов, тем выше место в рейтинге.

300 лучших участников получат фрибеты номиналом от 500 до 15 000 рублей, а один из них выиграет главный приз – поездку на ФОНБЕТ Матч Звёзд КХЛ.

«Гонка экспрессов» – второй этап серии акций «Игра на драйве», которую ФОНБЕТ подготовил совместно с КХЛ. На первом этапе ФОНБЕТ разыграл поездку в Давос на матч чемпионата КХЛ между командами «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

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