Выиграйте поездку на ФОНБЕТ Матч Звёзд КХЛ в Москву

Букмекерская компания ФОНБЕТ разыгрывает поездку на двоих на ФОНБЕТ Матч Звёзд КХЛ. Розыгрыш пройдёт в рамках акции «Гонка экспрессов. Игра на Драйве» и завершится 9 декабря.
Победитель отправится в трёхдневное путешествие в Москву и посетит ФОНБЕТ Матч Звёзд КХЛ, который пройдёт 18 и 19 января 2020 года.
Если вы новый клиент ФОНБЕТ, пройдите регистрацию на странице акции. Если вы уже зарегистрированы на сайте или в приложении ФОНБЕТ, авторизуйтесь в личном кабинете и нажмите «Участвовать» на виджете акции на главной странице сайта.
Собирайте экспрессы со ставками на хоккей или киберхоккей на сумму от 500 рублей с коэффициентом от 2.50. Получайте баллы за каждую ставку. Чем больше баллов, тем выше место в рейтинге.
300 лучших участников получат фрибеты номиналом от 500 до 15 000 рублей, а один из них выиграет главный приз – поездку на ФОНБЕТ Матч Звёзд КХЛ.
«Гонка экспрессов» – второй этап серии акций «Игра на драйве», которую ФОНБЕТ подготовил совместно с КХЛ. На первом этапе ФОНБЕТ разыграл поездку в Давос на матч чемпионата КХЛ между командами «Салават Юлаев» и «Ак Барс».
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