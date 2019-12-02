«Краснодар» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Тамбов» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 2.00.



«На сумасшедшем эмоциональном фоне «Краснодар» провёл игру с «Базелем». И швейцарцы удивили, так рубились, хотя им и ничего не нужно было. Но игра получилась очень боевой. Хорошо, что «Краснодар» добыл победу. Жаль, что Ари подвёл команду. Завели его, спровоцировали. В итоге что мы имеем — жёлтая за снятую футболку и жёлтая за тычок соперника. Теперь без него в решающем матче в Испании.



Не думаю, что «Тамбов» решится играть в открытый футбол с «Краснодаром». У него нет таких исполнителей. «Тамбов» закроется, но у него очень неплохо получается выбегать в контратаки в последнее время. Моменты у ворот «Краснодара» точно будут. Тут уже вопрос реализации. Но забивать тамбовчане стали регулярно. Тут за них и свежесть будет играть.



«Краснодар», конечно, фаворит, но всякое случается в таких матчах. И часто «Краснодар» не выигрывал дома, будучи фаворитом. Поэтому остановлюсь на ставке «обе забьют», — сказал Титов.

«Краснодар» — «Тамбов». Прогноз: проверяем интересную ставку на угловые Стилистические особенности «быков» позволяют заиграть надёжный вариант со статистикой.