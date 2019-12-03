Букмекеры обрушили коэффициент на чемпионство «Зенита» в РПЛ

В 18-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 1:0. После того как не смогли победить «Локомотив» и «Краснодар», отрыв питерцев от ближайших преследователей вырос до 8 очков. Букмекеры не сомневаются, что именно команда Сергея Семака станет чемпионом России в этом сезоне.
Поставить на победу питерцев сейчас можно с коэффициентом 1.10. Это примерно 84%. Перед 18-м туром на успех зенитовцев можно было сделать ставку за 1.25.
Сделать ставку на «Локомотив» или «Краснодар» можно с коэффициентом 17.00 (по 6%). Шансы ЦСКА, отстающего от лидера на 9 очков, аналитики оценили коэффициентом 20.00 (5%). Наконец, на «Ростов» (31 очко, 11 очков отставания) можно поставить за 75.00 (1%).
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