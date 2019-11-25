Эксперты: шансы «Зенита» выиграть РПЛ — почти 75%

В 17-м туре РПЛ «Зенит» в Казани переиграл «Рубин» со счётом 2:1. Команда Сергея Семака продолжает уверенно лидировать в чемпионате России. По оценке букмекеров, зенитовцы наверняка станут чемпионами страны.
Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 72% вероятности. После 17 туров в активе питерцев 39 очков. Перед 17-м туром сделать ставку на чемпионство подопечных Семака можно было за 1.30.
На 5 очков от зенитовцев отстаёт «Локомотив». Вероятность чемпионства команды Юрия Сёмина аналитики оценили коэффициентом 7.5 (11%). Поставить на «Краснодар» или ЦСКА можно с коэффициентом 12.50 (по 7%). Обе команды на данный момент на 6 очков отстают от «Зенита».
Сделать ставку на то, что чемпионом станет «Ростов», можно с коэффициентом 35.0 (2%). У подопечных Валерия Карпина на 9 очков меньше, чем у лидера.
Поставить на московский «Спартак» можно с коэффициентом 250.0 (0.2%). Команда Доменико Тедеско идёт на 6-й позиции, отставая от лидера на 17 очков.
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