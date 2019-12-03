Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Кристал Пэлас» — «Борнмут»: прогноз Юрия Розанова на матч АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Борнмут»: прогноз Юрия Розанова на матч АПЛ
Ставки 0

Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Борнмут».

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Пэлас» очень хорош сейчас. Победа с явной позиции силы в гостях над «Бернли» (что непросто), чуть раньше чудом упущенная ничья с «Ливерпулем». Но, думаю, по такой линии (чуть больше двойки) играть победу хозяев неправильно. «Борнмут» тоже весьма неплох. В субботу едва не отбился с 0:3 против «Тоттенхэма». Играет агрессивно: и дома, и в гостях. Поэтому (просто по линии) можно даже рискнуть на победу гостей. Ну и голы туда-сюда тоже смотрятся», — сказал Розанов.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019