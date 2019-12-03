«Кристал Пэлас» — «Борнмут»: прогноз Юрия Розанова на матч АПЛ
Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Борнмут».
Ставка: обе забьют за 1.84.
«Пэлас» очень хорош сейчас. Победа с явной позиции силы в гостях над «Бернли» (что непросто), чуть раньше чудом упущенная ничья с «Ливерпулем». Но, думаю, по такой линии (чуть больше двойки) играть победу хозяев неправильно. «Борнмут» тоже весьма неплох. В субботу едва не отбился с 0:3 против «Тоттенхэма». Играет агрессивно: и дома, и в гостях. Поэтому (просто по линии) можно даже рискнуть на победу гостей. Ну и голы туда-сюда тоже смотрятся», — сказал Розанов.
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