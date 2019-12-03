«Вашингтон» — «Орландо». Прогноз Владимира Прокофьева на матч НБА 4 декабря

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч НБА «Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик».
Ставка: тотал больше 224,5 очка с коэффициентом 1.78.
«Орландо» замыкает кубковую восьмёрку на Востоке, «Вашингтон» отстаёт на пару побед. Обе команды в лучшем случае вылетят в первом раунде плей-офф, а в худшем — займут примерно 10-12-е места в своей конференции.
Предстоящий поединок интересен с точки зрения столкновения абсолютно противоположных подходов к игре. 1-й темп лиги против 28-го, 4-е нападение сойдётся с 29-м, и 30-я защита встретится с 9-й. «Вашингтон» летает по паркету и думает исключительно о нападении, а «Орландо» изо всех сил пыжится в защите, сбивает темп и кое-как забрасывает мячи в чужие корзины. Разумеется, главный вопрос заключается в том, под чью диктовку пойдёт матч.
На наш взгляд, хозяева смогут затянуть «Мэджик» в сумасшедший баскетбол, поэтому с коэффициентом 1.78 мы сделаем ставку на тотал 224,5 очка. Медленно атаковать против «Уизардс» нет никакого смысла, так как у «Вашингтона» в обороне зияют гигантские дыры.
18 ноября «Орландо» дома одолел «Вашингтон» со счётом 125:121. Выбранный нами тотал прошёл, мягко говоря, с запасом. Темп встречи был не самый высокий, но философия «Уизардс» позволила выдать результативный матч даже в обычных условиях.
Важен и другой факт. «Мэджик» не испугались подхода противника и не стали совсем уж бить по тормозам. «Орландо» вполне устраивает такой «Вашингтон», поэтому мы надеемся на продолжение банкета».
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