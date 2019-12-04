ЦСКА — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Динамо» (Москва).
Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 1.95.
«Вы вообще представляете, когда московское «Динамо» в последний раз обыгрывало ЦСКА в регулярном чемпионате? Нет? Так вот, это было в январе 2017 года. После этого соперники в рамках «гладкого» турнира встречались ещё шесть раз, и лишь единожды «армейцам» не хватило для победы основного времени. Сюда же можно приплюсовать плей-офф-2018/19, уложившийся в пять матчей. В них бело-голубые выстрадали одну победу с сумасшедшим счётом 1:0 в овертайме. И, извините, всё, Мальцева с братьями Голиковыми в нынешнем «Динамо» что-то не наблюдается.
Понятно, что у ЦСКА выпита кровь после матча с питерскими одноклубниками, но красно-синие хоть сидят дома. А вот бело-голубые, уже прокатившись в Нижний Новгород и Казань, после матча ещё полетят в Ярославль. А это перелёты гнусненькие: вроде лететь совсем ничего, иногда даже меньше часа, но все эти загрузки-выгрузки амуниции, все эти аэропортовские контроли и досмотры, все эти гостиничные заселения-выселения, они же никуда не деваются, летишь ли ты восемь часов до Владивостока или 30 минут до Ярославля. И подчас выматывают больше матча, хоть и не перенапрягают физически.
В общем, по моему видению, ЦСКА – фаворит и два очка должен брать. Поскольку предыдущий матч был для «армейцев» нелёгким, то совсем уж «Динамо» «армейцы» не съедят, но в основное время уложатся. Шайб вряд ли будет много, поэтому играть в тоталы не рекомендую. Дай бог, шайбочек пять вдвоём накидают», — сказал Лебедев.
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