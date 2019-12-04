ЦСКА – «Динамо»: прогноз Александра Кожевникова на московское дерби в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Динамо» (Москва).



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.50.



«Матч очень серьёзный. После проигрыша московские «армейцы» сделают выводы. Атака на динамовских защитников будет очень даже приличной, душераздирающей. Гости прекрасно смотрятся в большинстве, но подопечные Никитина утрут им нос и, скорее всего, оформят победу с преимуществом в одну шайбу, максимум в две, если в пустые смогут забросить, это всё же дерби.



В футболе — да, преимущество всегда, как правило, на стороне динамовцев, а это у нас хоккей, всегда по-разному. У «Динамо» одно звено, по сути, играет, шипачёвское, остальные все на удержании. У ЦСКА, наоборот, звёзд как таковых нет, но долбиловка нас ожидает знатная, типичное дерби. В нападении будет агрессивная тактика, где-то попрёт в любом случае у «армейцев». Эта встреча для них на данном этапе — одна из основных, одержат победу — дальше пойдут с другими эмоциями, им сейчас просто необходимо из кожи вон лезть.



У «армейцев» три моторных звена, которые бегут вперёд как угорелые, шарашат, воюют, а у подопечных Владимира Крикунова — одно рабочее, и пока всё, плюс Кулемин никак не поправится. Если ЦСКА будет удаляться, нас ждёт совсем другая игра и положительный для динамовцев результат, а если, наоборот, начнутся качели, агрессия со стороны «армейцев», им и карты в руки, как говорится», — сказал Кожевников.



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