«Сочи» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сочи» — «Автомобилист».
Ставка: победа «Автомобилиста» минимум в 2 шайбы за 3.55.
«Вот и сочинцы у нас, вывалившись из зоны плей-офф, никак не могут ввалиться обратно. Даже на приставную табуреточку. А самое главное, что отрыв от поезда, уезжающего в светлые дали плей-офф, всё больше растёт и уже приближается к критическому.
В этом отношении у «Автомобилиста» всё хорошо. На Востоке вообще всё хорошо, если ты выигрываешь хотя бы в половине матчей. И даже если капитально просаживаешься, то всегда можно вынырнуть назад – только играй и побеждай. Поэтому «Автомобилист», былой мощи так и не набравший, тем не менее подбирается к тому, чтобы начать плей-офф дома. И именно он в грядущем матче будет фаворитом, причём фаворитом крепким, если не сказать однозначным.
Есть ли шансы у «Сочи»? Конечно есть, и немерено. Сочинцы вообще весьма непредсказуемая команда, которая может устоять против самого «Ак Барса», а через день с грохотом влететь Нижнекамску. Поэтому вероятность того, что конкретно в матче с «Автомобилистом» южан осенит и они начнут творить на льду, имеется, и немаленькая. Но лично я столбиться на это не стану. Фаворит есть фаворит, и свердловчане должны ломать сочинцев через коленку.
Причём в основное время и с неплохой разницей. Ведь четыре последних «междусобойчика» уральцы выиграли с общим счётом 17:4. Неужели этого мало?» — сказал Лебедев.
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