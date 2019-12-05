«Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» — «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» за 3.45.



«Нефтехимик» наконец-то завершил свою чёрную серию, она оказалась равной шести поражениям подряд, в ходе которых «маленьким татарам» удалось набрать только одно очко. И вот они выиграли у «Сочи», и только следующий матч с «Трактором» покажет, насколько победа над южанами была симптоматичной и была ли вообще. Или же «полёт в преисподнюю» продолжится.



Но даже эта победа над сочинцами не позволила нижнекамцам вернуться в зону плей-офф, откуда они вылетали со скоростью пробки из бутылки. Самое плохое для «Нефтехимика» заключается в том, что основные конкуренты в битве за проникновение в зону плей-офф — «Магнитка» и «Сибирь» — тоже прекратили падение. И сделали это немного раньше Нижнекамска.



«Трактор» в данной ситуации – практически идеальный соперник и отличная лакмусовая бумажка состояния «Нефтехимика». С одной стороны, это куда более титулованный клуб, то есть проблем с мотивацией возникнуть не должно. С другой стороны, этот более титулованный клуб продолжает биться об дно и Восточной конференции, и всей турнирной таблицы КХЛ, и даже локальная победа в Нижнекамске челябинцев оттуда не поднимет, разве что даст надежду.



При определении фаворита матча предлагаю обратить свой взор на статистику личных встреч. Чьего-либо преимущества там нет, соперники достойны друг друга, но выделяется интересный нюанс: в последнее время в «междусобойчиках» побеждают гости. Это началось ещё в прошлом сезоне, и статистика гостевых побед насчитывает уже три матча.



Можно, конечно, сыграть на прерывание этого тренда, но можно и предположить, что традиция устоит. Лично я попробую именно такой вариант, предположив в качестве грядущего победителя челябинцев. Выиграют они с минимальным счётом, но зато в основное время. Потому что «Нефтехимик» в целом очень часто выигрывал за пределами основного времени, а вот «сгорать» предпочитал именно в нём», — сказал Лебедев.