«Салават Юлаев» – «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 2.30.



«Встречаются обладатели трёх Кубков Гагарина на двоих. «Магнитка» уступила ярославскому «Локомотиву» в предыдущей встрече со счётом 2:3 по буллитам, при этом не удержав лидерство по ходу матча. В тот же день, двумя часами ранее, уфимцы разобрали по частям дома челябинский «Трактор» — 5:2.



Это противостояние пройдёт на домашнем льду уфимской дружины. Коль скоро оно будет принципиальным, то и удача полетит к ним в руки. Думаю, что «Салават Юлаев» оформит победу. Выглядят ребята посильнее, тогда как сталевары пока всё ещё не нащупали свою игру и не вышли на должный уровень. Я предрекаю хозяевам выигрыш в одну шайбу.



Недавняя очная встреча этих коллективов в Магнитогорске окончилась минимальной победой «Металлурга» — 1:0. «Салават» и так уже дважды встречался с магнитогорцами в текущем сезоне, но не сумел поразить ворота и в первом, и во втором поединке, который закончился со счётом 0:3. Оба раза сделал «сухарь» Василий Кошечкин. Да, там, у себя, уральцы смогли, всё сделали, а тут, на выезде, считаю, проиграют. Потому что психология совсем другая, игры как таковой, должной и активной, стремительной и уверенной, по-прежнему нет. У «Металлурга» стоит выделить отсутствие Козуна, а у «Салавата» Хартикайнена — это их активисты, лидеры. Таким образом, ставим на победу уфимцев в одну шайбу», — сказал Кожевников.

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