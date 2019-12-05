Финал Гран-при по фигурному катанию: участники, где смотреть, какие прогнозы

C 5 по 8 декабря в итальянском Турине пройдёт финал Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях в каждой дисциплине примут участие по шесть лучших спортсменов, определившихся по итогам серии. Прямые трансляции соревнований можно будет посмотреть по Первому каналу.



По оценке аналитиков, наивысшие шансы у представителей России в женском одиночном катании. Поставить на победу Алёны Косторной можно за 2.50. Чуть ниже оцениваются шансы Александры Трусовой (2.70). На Анну Щербакову можно сделать ставку с коэффициентом 5.50, а на Алину Загитову — за 15.00.



В мужском одиночном катании главный фаворит — японец Юдзюрю Ханю. Сделать ставку на его победу можно за 1.50. Шансы россиянина Александра Самарина букмекеры оценили коэффициентом 15.00, на Дмитрия Алиева можно сделать ставку за 20.00.



В соревнованиях спортивных пар больше всего шансов у китайского дуэта Венцзинь Сун/Сунь Хай. На их успех можно сделать ставку с коэффициентом 1.50. Неплохие шансы у россиян Александры Бойкова и Дмитрия Козловского (2.80). За 15.00 можно поставить на дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а за 20.00 — на победу Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.



В танцах на льду явными претендентами на победу эксперты считают французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. На их триумф можно поставить за 1.20. Россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов — вторые по шансам (10.00). На Александру Степанову и Ивана Букина можно сделать ставку с коэффициентом 20.00.



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