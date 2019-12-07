«Боруссия М» — «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч чемпионата Германии «Боруссия М» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2,5 голов за 1.92.



«Конечно же главным матчем очередного тура немецкой Бундеслиги станет противостояние между “Боруссией” и “Баварией”. Впрочем, это будет даже главным матчем всего первого круга, ведь команда из Мёнхенгладбаха лидирует в турнирной таблице, а мюнхенцы находятся всего лишь на четвертом месте.



Под руководством Глика команда заиграла совсем по-другому. Сперва “Бавария” добыла четыре уверенные победы, затем был “Байер”, в игре с которым произошёл аномальный результат. “Бавария” не реализовала огромное количество моментов, а “Байер” знал, на какие точки давить. План Петера Боша на игру был очень рискованный, но он сработал. Всё благодаря тому, что Левандовски не реализовал несколько моментов, как и Гнабри. “Бавария” могла бы выиграть, даже пропустив два мяча. Мне кажется, что с “Боруссией” нас ждёт такая же игра от баварцев — высокий прессинг, давление на чужой половине поля. Моменты у “Баварии” будут в большом количестве.



Мёнхенгладбахская “Боруссия” — команда, которая владеет мячом довольно мало. Это если сравнивать с лидерами. У них получается чуть меньше 50% в среднем. Мёнхенгладбах совсем по-другому выстраивает свою игру. В первую очередь, помимо прессинга, “Боруссия” старается атаковать как можно быстрее. Быстро доставлять мяч на чужую половину поля, так как там великолепная атакующая тройка, поэтому варианты всегда есть. Все они находятся в прекрасной форме и отлично понимают, что от них требуется. Поэтому “Боруссия” так хороша в этом сезоне.



Мне кажется, что два раза подряд “Бавария” не должна оступиться. Скорее всего, “Боруссия” будет играть в свой футбол, а это значит, что они будут очень сильно рисковать. Их стиль очень сильно похож на стиль “Байера”. Так что “Бавария” будет регулярно создавать проблемы обороне Мёнхенгладбаха. “Бавария” в отличной форме, с хорошим настроением, очень злая и мотивированная.



Мне кажется, что в этом матче нас ожидает победа “Баварии” и тотал больше 2,5 голов».