«Арсенал» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Локомотив» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ТМ 2 гола за 2.15.



«Туле выпало такое счастье в последнее время, что не передать. Тут матчи с «Зенитом», «Краснодаром», ЦСКА, «Спартаком». Интересно, что дома два раза проиграли, пусть и в борьбе, а в гостях две сухих победы по 1:0. И это хороший результат, я считаю. Кто-то другой мог бы здесь провалиться, потерять уверенность. Но «Арсенал» дал бой всем. Очень обидная была концовка с «Краснодаром», когда не использовали свои моменты.



Теперь игра с «Локомотивом», который, как мы видели по встрече с «Динамо», потерял тонус, выглядит не лучшим образом. Есть потери, тот же Жоау Мариу, который хорошо вписался. Ну и наелась команда Сёмина к концу отрезка.



А у «Арсенала» есть бойцовский дух. Черевченко умеет правильно выстраивать игру. Хорошо, что руководство перетерпело неудачный отрезок, и сейчас «Арсенал» неплохо идёт. «Локомотиву» не стоит ждать лёгкой прогулки.



Погодные условия будут не лучшими. Уберут поле, снег счистят. Но мороз будет, мяч каменный, движения футболистов скованными будут. В общем, «Локомотиву» будет сложно реализовать преимущество в классе. Да и, как мы видим, результаты «Локомотива» в последнее время очень плохи. Победа над «Тамбовом» только есть. Остальные матчи неудачные по результату. Крыховяк вечно спасать не может.



Я выберу ставку «тотал меньше 2 мячей». «Арсенал» будет играть осторожно, а у «Локомотива» не будет сил, чтобы на тяжёлом поле переиграть вязкого соперника», — сказал Титов.

«Арсенал» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин увезёт из Тулы не только пряники Туляки ужасно выступают в родных стенах, а «железнодорожники» одни из лучших по игре в гостях.