«Милуоки» — «Клипперс». Прогноз Владимира Прокофьева на матч НБА 7 декабря

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч НБА «Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Клипперс».

Ставка: победа «Клипперс» с форой «+5» с коэффициентом 1.74.

«В центральном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА сойдутся одни из главных претендентов на выход в большой финал. «Бакс» лидируют на Востоке, «Клипперс» пока на третьей строчке Запада.

У «Милуоки» травмированных нет, «Лос-Анджелес» обойдётся без Шамета и Макгрудера, под вопросом Джамайкл Грин. Главное, что мы наконец-то увидим противостояние Янниса и Кавая, а также множество других интересных дуэлей.

У букмекеров фаворитом считаются «Бакс». Дома коллектив Майка Буденхольцера выиграл девять из десяти матчей в нынешнем сезоне, а у «Клипперс» на выезде отрицательный баланс. Но к предстоящему поединку данная статистика не имеет никакого значения.

С коэффициентом 1.74 мы возьмём фору «+5» на «Клипперс». Любители риска могут проверить и чистую победу «Лос-Анджелеса», но мы остановимся на более надёжном и логичном варианте. Во-первых, у «Милуоки» в родных стенах лишь две победы над командами, входящими в зону плей-офф.

Яннис и компания еле-еле дожали «Юту» и переиграли «Торонто». «Клипперс» относительно недавно стали задействовать всех своих звёзд. Соперники встречались ровно месяца назад. Тогда «Бакс» увезли победу из Калифорнии с разницей в 5 очков, вот только «Лос-Анджелес» играл без Кавая и Джорджа.

Леонарду сильно досталось за пропуск статусного матча, и сейчас Кавай выйдет доказывать. У «Клипперс» больше таланта, а Буденхольцер продолжает верить в свою систему. Док Риверс сможет снизить эффективность Янниса, что серьёзно повысит шансы гостей. Если снайперы «Милуоки» не выдадут порядка 50% из-за дуги, то как минимум упорную концовку «Клипперс» себе обеспечат, а может и вовсе выиграют».

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