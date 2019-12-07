«Эвертон» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-Лиги

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Эвертон» — «Челси».



Ставка: «Челси» победит всухую за 3.80, ТМ 2,5 мяча за 2.15.



«Друзья, до Нового года и Рождества ещё несколько недель, а в Англии чемпионат перешёл на ту систему, которую мы видим во время boxing day — матчи идут в режиме нон-стоп. Сегодня мы поговорим об игре, которая пройдёт между «Эвертоном» и «Челси». Здесь главное колебание у меня — поставить на гол «Эвертона» в этом матче или нет.



С одной стороны, «Эвертон» дома играет в последнее время не очень хорошо, но голы случаются, и, как правило, это верховые встречи. Но против «Челси» «ириски» смотрятся не очень убедительно, да и в целом в последних матчах они начали спотыкаться.



Взвесив все за и против, взвесив календарь, который есть у соперников, взвесив то настроение, в котором находится «Эвертон», а команда впервые за долгое время находится в зоне вылета, имея хорошие шансы отправиться в Чемпионшип, предлагаю несколько ставок.



Первая ставка — забьёт только «Челси», вторая — будет низовой матч. Если хотите, то можно поставить и на чистую победу «Челси». Всем удачи, а болельщикам «Эвертона» — не унывать».



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