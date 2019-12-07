«Манчестер Сити» — «Ман Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор и телеведущий Александр Елагин дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (–2) за 2.42.



«Это тот самый случай, когда уместен расхожий журналистский штамп: независимо от занимаемых мест и набранных очков, ожидается бескомпромиссный поединок заклятых соперников. Это буквально в точку, всё так. Об очках вспомнят в последнюю очередь, здесь вопрос стоит по другому: пан или пропал. Интересует только победа, только она может принести удовлетворение. В крайнем случае — ничья, да и то, если она вырвана на последних секундах. Но такая ничья принесёт удовлетворение только тому, кто её вырвет. А вот упустивший получит болезненный удар по носу.



Считать варианты в этом дерби — последнее дело. Вспомните сезон-2017/18. Ещё при Моуриньо, когда он был главным тренером «Манчестер Юнайтед», когда в 33-м туре «Манчестер Сити» даже в случае ничейного результата становился чемпионом, вёл после первого тайма — 2:0, а после перерыва всё перевернулось. «Юнайтед» в том матче забил три мяча и выиграл со счетом 3:2. Вот так! А разница была 18 очков между этими командами.



Сейчас, конечно, тоже довольно-таки большой отрыв «Сити» от «Юнайтед». Но не такой большой, как в том сезоне. Ситуация схожая, но всё-таки не такая.



Мне кажется, что для хозяев предстоящий матч будет значим по многим причинам. Перед «Манчестер Сити» будет прежде всего стоять такая задача: напомнить о себе всем, в том числе себе любимому, а ещё и сопернику заклятому. «Манчестер Сити» ещё не сдал своих полномочий. Им нужно в очном матче поставить «Юнайтед» на место, показать, что в Манчестере на данный момент доминирующий цвет — голубой, а не красный.

Психология, амбиции, честолюбие игроков выйдут на первый план 7 декабря на «Этихаде». При всём уважении к «красным дьяволам», думаю, что, «Манчестер Сити» одержит победу в этом матче. Когда, если не в этом матче? «Юнайтед» удачнее играет с топами, но я ставлю на победу «Манчестер Сити» с форой (–2)».



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