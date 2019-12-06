Поветкин — Хантер: когда бой, где смотреть, какие ставки и коэффициенты

Завтра, 7 декабря, в Саудовской Аравии пройдёт бой между Александром Поветкиным и Майклом Хантером. Этот поединок будет за звание обязательного претендента по версии WBA.



Начало боя запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на Первом канале.



По оценке букмекеров, фаворит поединка — Хантер. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 61% вероятности. Поставить на успех Поветкина можно за 2.35 (35%). Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 25.0 (4%).



На счету 40-летнего Поветкина 35 побед в 37 поединках. В активе 31-летнего Хантера 18 побед при одном поражении.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.