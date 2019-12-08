«Спартак» — «Ростов»: прогноз Максима Калиниченко на матч 19-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов».



Ставка: ТБ 2,5 мяча за 2.26.



«Спартак» выбрался из затяжного пике и улучшил свое турнирное положение, но пока Доменико Тедеско ещё не до конца освоился в новой команде и в турнире, поэтому со стабильностью у команды есть проблемы. Тем не менее шансы побороться за пятое место у красно-белых есть — от «Ростова» его отделяет девять баллов, которые сегодня можно сократить до шести.



«Ростов» в последних поединках испытывает серьёзные проблемы с результатами, да и игра ростовчан откровенно оставляет желать лучшего. Нулевая ничья с «Уралом» в прошлом туре продлила серию без побед «Ростова» до шести матчей, включая поединок Кубка России, что сказалось и на его турнирном положении: коллектив Валерия Карпина уже пятый в таблице.



«Спартак», безусловно, сегодня будет стремиться только к победе, отыграть три очка у прямого конкурента за место в Лиге Европы красно-белые наверняка постараются. В обороне ни одна из этих команд надёжностью не отличается, но в атаке они играть умеют, поэтому есть смысл ждать сегодня очередного результативного поединка.



Предлагаю поставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2.26».