«Спартак» — «Ростов»: прогноз Максима Калиниченко на матч 19-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов».
Ставка: ТБ 2,5 мяча за 2.26.
«Спартак» выбрался из затяжного пике и улучшил свое турнирное положение, но пока Доменико Тедеско ещё не до конца освоился в новой команде и в турнире, поэтому со стабильностью у команды есть проблемы. Тем не менее шансы побороться за пятое место у красно-белых есть — от «Ростова» его отделяет девять баллов, которые сегодня можно сократить до шести.
«Ростов» в последних поединках испытывает серьёзные проблемы с результатами, да и игра ростовчан откровенно оставляет желать лучшего. Нулевая ничья с «Уралом» в прошлом туре продлила серию без побед «Ростова» до шести матчей, включая поединок Кубка России, что сказалось и на его турнирном положении: коллектив Валерия Карпина уже пятый в таблице.
«Спартак», безусловно, сегодня будет стремиться только к победе, отыграть три очка у прямого конкурента за место в Лиге Европы красно-белые наверняка постараются. В обороне ни одна из этих команд надёжностью не отличается, но в атаке они играть умеют, поэтому есть смысл ждать сегодня очередного результативного поединка.
Предлагаю поставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2.26».
- 8 декабря 2019
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 7 декабря 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:50