«Болонья» — «Милан»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Италии 8 декабря

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч чемпионата Италии «Болонья» — «Милан».



Ставка: обе забьют за 1.73.



«Особенный матча, если рассматривать контекст Синиши Михайловича и «Милана», его бывшей команды. Сейчас он возглавляет «Болонью», футболисты борются за своего тренера, а он борется с раком. Есть дополнительная эмоциональная подоплёка у каждого матча «Болоньи».



Предыдущий матч «Болонья» выиграла, причём в гостях у «Наполи», прервав серию неудач. Наверняка это добавило команде дополнительные эмоции. Плюс ко всему в восьми последних матчах «Болонья» забивает. В этих встречах всегда проходил исход «обе забьют». Последний раз «Болонья» не забивала еще в шестом туре.



«Болонья» хороша и вариативна в атаке. Во всех домашних матчах Серии А «Болонья» забивала. Есть подозрение, что и в ворота «Милана» красно-синие забьют. Даже несмотря на то, что команда Стефано Пиоли играет от обороны в последних играх. «Милан» выходит из кризисного состояния, а когда есть кризис, то первым делом нужно думать именно об обороне.



«Милан» одержал важную победу в матче с «Пармой» в прошлые выходные (1:0). Буквально двух-трёх минут не хватило, чтобы сбылся мой прогноз на ничью. Тео Эрнандес забил решающий гол на 89-й минуте. Но победу в том матче «Милан» заслужил.



Думаю, с «Болоньей» «Милан» будет действовать в контратакующей манере, потому что «Болонья» любит работать с мячом. И Сусо, и Пионтек будут находить свободные зоны. Подходящим вариантом для ставки будет «обе забьют» с коэффициентом 1.73»