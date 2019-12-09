«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Вест Хэм» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.55.



«Вест Хэм» безобразно играет в последних матчах. Он потерпел четыре поражения. Проигрываются и матчи, и отдельные таймы. «Арсенал» на выезде тоже чудовищно плох.



Поэтому я бы предположил, во-первых, что обе команды забьют. Это та ставка, которую мы вправе ждать. Во-вторых, это верховая игра, потому что «Арсенал» в серии последних матчей играет в обороне чудовищно.



Ещё я бы поставил на то, что «канониры» всё-таки победят, хотя команда выглядит очень неуверенно. Качество отдельных игроков позволит, на мой взгляд, решить вопрос в этом матче в свою пользу, потому что «Вест Хэм» слишком разрозненно и слабо действует в обороне.



Поэтому мой прогноз — обе забьют, верховая игра и победа «Арсенала», — сказал Казаков.

«Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз: чёрная полоса «канониров» продолжится Худшая серия «Арсенала» без побед датирована сезоном-1912/13. «Канониры» приблизятся к антирекорду.