«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Вест Хэм» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.55.
«Вест Хэм» безобразно играет в последних матчах. Он потерпел четыре поражения. Проигрываются и матчи, и отдельные таймы. «Арсенал» на выезде тоже чудовищно плох.
Поэтому я бы предположил, во-первых, что обе команды забьют. Это та ставка, которую мы вправе ждать. Во-вторых, это верховая игра, потому что «Арсенал» в серии последних матчей играет в обороне чудовищно.
Ещё я бы поставил на то, что «канониры» всё-таки победят, хотя команда выглядит очень неуверенно. Качество отдельных игроков позволит, на мой взгляд, решить вопрос в этом матче в свою пользу, потому что «Вест Хэм» слишком разрозненно и слабо действует в обороне.
Поэтому мой прогноз — обе забьют, верховая игра и победа «Арсенала», — сказал Казаков.
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