Во сколько играют «Бенфика» — «Зенит», где смотреть и какой прогноз

10 декабря Зенит» на выезде сыграет с «Бенфикой» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: победа «Бенфики» с форой (-1,5) за 3.98.



У Бруну Лаже великолепная команда, а достижениям «Зенита» в РПЛ не стоит придавать большого значения. Сине-бело-голубые даже в родных стенах предпочитают закрытый футбол в поединках Лиги чемпионов. На выезде команда Сергея Семака большую часть матча будет обороняться. Футболисты «Зенита» прекрасно понимают, что для выхода в евровесну достаточно уступить с минимальным счётом. Естественно, российский клуб нацелен на плей-офф Лиги чемпионов, но отогнать подобные мысли крайне непросто.



«Бенфике» необходимо побеждать с разницей в два мяча или более, так как в Санкт-Петербурге «Зенит» выиграл 3:1. У сине-бело-голубых пять побед подряд во всех турнирах, но уровень РПЛ в данный момент невероятно низок. «Орлы» набрали шикарный ход во внутреннем первенстве и опережают даже «Порту».



Сергей Семак не сможет рассчитывать на ключевого игрока обороны. Из-за перебора жёлтых карточек встречу пропустит Ярослав Ракицкий. Украинский защитник не сыграл только в двух официальных матчах «Зенита» в нынешнем сезоне. Без одного из лидеров сине-бело-голубые умудрились пропустить и от «Урала», и от «Енисея». «Бенфика», мягко говоря, уровнем повыше.



Ракицкий – это не только надёжность сзади. Ярослав начинает огромное количество атак «Зенита», способен качественно подключаться вперёд и незаменим при исполнении стандартов. Связка Иванович – Осорио провела лишь один полный матч в схеме с двумя центральными защитниками. Несыгранная пара в ключевом матче сезона рискует обернуться для «Зенита» огромными проблемами.



«Бенфике» мало потенциального преимущества в один мяч. Хозяева будут лезть вперёд, заниматься провокациями и оказывать давление всеми доступными способами. Так как «Лион» дома с высокой вероятностью возьмёт хотя бы одно очко в поединке с «РБ Лейпциг», то «орлы» попробуют дожать «Зенит». Сине-бело-голубые умеют терпеть и добиваться результата, но для коэффициента 3.98 ставка смотрится перспективно.

«Бенфика» — «Зенит». Прогноз: Семак и Дзюба не выведут Питер даже в Лигу Европы Без Ракицкого оборона сине-бело-голубых превратится в решето. «Зенит» уступит в Португалии.