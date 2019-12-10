«Аякс» – «Валенсия»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч «Аякс» – «Валенсия» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.10.



«Несмотря на крупную победу «Аякса», в гостях нужно прогнозировать, что обе забьют. Честно говоря, после поражения от «Виллема» я даже не уверен, что амстердамцы смогут выиграть. У «Валенсии» есть дополнительная необходимость побеждать, ведь только выигрыш выведет их в следующий раунд.



Поэтому мне кажется, что обе команды забьют, учитывая, что «Аякс» далеко не идеален в обороне. Похоже, пришло время какого-то спада. Плюс разговоры о том, что Эрик тен Хаг возглавит «Баварию» летом, не добавляют настроения футболистам «Аякса». После прошлого успешного сезона оно было как раз из-за того, что главный тренер остался.



Поэтому я думаю, что обе команды забьют — это самая безопасная ставка. Есть ещё вариант, который мне кажется вполне здравым, — тотал матча больше 3,5 гола. «Валенсия» пойдёт в атаку, как, например, в матче с «Челси». «Аякс» в принципе атакующая и особенно домашняя команда», — сказал Нагучев.

«Аякс» — «Валенсия». Прогноз: второй тайм матча в Нидерландах будет огненным В Амстердаме будет разыграна вторая путёвка в плей-офф. Без ЛЧ останется либо Черышев, либо Промес.